صور جوية مذهلة لـ

2022/02/20 | 10:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود شهرة بحيرة "Xiechi"، المعروفة أيضًا باسم بحيرة يونشانغ المالحة، الواقعة بمقاطعة شانشي الصينية، إلى صور جويّة مذهلة لوجه مياهها نشرت على تطبيق "إنستغرام" ومواقع التواصل الاجتماعي أخرى في السنوات الأخيرة.

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