الحشد الشعبي يشرع بعملية امنية في الطارمية

2022/02/20 | 10:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شرعت قوات اللواء 12 في الحشد الشعبي، الاحد، بعملية تفتيش في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العملية انطلقت استنادا لمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة لملاحقة فلول داعش والتدقيق الأمني للأشخاص المشتبه بهم في القضاء”.وأضاف البيان أن “العملية شملت تفتيش وتأمين عدة أهداف بالقضاء وبالأخص منطقة […]

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