انقاذ شاب عشريني من الانتحار في ذي قار

2022/02/20 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باقدام شاب عشريني الى محاولة الانتحار بأطلاق النار على نفسه في محافظة ذي قار.

وقال المصدر لوكالة (بغداد اليوم)، ان "شاب في العشرين من عمره حاول الانتحار من خلال اطلاق النار على نفسه بسلاح كلاشنكوف داخل منزله وسط قضاء الشطرة شمال الناصرية".

وأضاف، ان "الشاب تم انقاذ بعد نقله الى مستشفى الناصرية".

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