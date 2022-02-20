ديالى تسجل 10 محاولات انتحار نصفها انتهى بـ

2022/02/20 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشفت منظمة حقوقية، اليوم الاحد، عن تسجيل 10 محاولات انتحار في ديالى خلال العام الحالي.

وقال رئيس منظمة ديالى لحقوق الانسان طالب الخزرجي في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "المنظمة سجلت خلال العام الحالي عشرة محاولات انتحار انتهى نصفها بالوفاة لشرائح مختلفة اغلبهم نساء".

واضاف ان "اخر حالة انتحار كانت بالأمس، لطالبة في الاعدادية شمال بعقوبة".

وأوضح الخزرجي أن "اسباب الانتحار متعددة منها المشاكل الاجتماعية والضغوط المعيشية"، لافتا الى ان "نسبة الانتحار مع بداية 2022 تثير القلق وعدم الاطمئنان من امكانية ان تكون الاحصائية مرتفعة مثل باقي السنوات".

ودعا الى "ضرورة دراسة ملف الانتحار في البلاد خاصة وان الارقام المسجلة مرتفعة جدا وتشمل شرائح مختلفة ومنها الشباب".

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