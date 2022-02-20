أربيل تستأنف العمل بتنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية

2022/02/20 | 10:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت الإدارة المحلية في محافظة أربيل، الاحد، عودة العمل بتنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية، بعد أعوام من تأثرها بنتيجة أحداث داعش ومشكلات موازنة الإقليم.وقال نائب محافظ أربيل مسعود كارش في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الأعوام التي سبقت 2021 لم تشهد أي تطور في المشاريع، نظرا لأحداث داعش الإرهابي ومشكلات موازنة الإقليم، لذا فإن […]

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