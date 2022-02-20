2022/02/20 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يثير مشروع سد النهضة الضخم الذي بدأت إثيوبيا عام 2011 بناءه على النيل الأزرق، توترات إقليمية خصوصا مع مصر التي تعتمد على نهر النيل لتوفير حوالى 90 في المئة من احتياجاتها من مياه الري والشرب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطور كبير في سد النهضة.. قصة الطموح الإثيوبي والتهديد الوجودي لمصر ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطور كبير في سد النهضة.. قصة الطموح الإثيوبي والتهديد الوجودي لمصر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).