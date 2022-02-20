يارالله يبحث مع رئيس جامعة الدفاع الايرانية سبل التعاون المشترك

2022/02/20 | 10:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس اركان الجيش، الفريق اول ركن عبد الامير يارالله، اليوم الاحد، سبل التعاون المشترك مع وفد من جامعة الدفاع الايرانية.وذكر بيان لوزارة الدفاع، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “استقبل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله بمكتبه في مقر وزارة الدفاع رئيس جامعة الدفاع في الجمهورية […]

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