2022/02/20 | 10:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الاحد، مع رئيس جامعة الدفاع الايرانية تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين البلدين.

وذكربيان لوزارة الدفاع تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "يارالله استقبل في مقر الوزارة رئيس جامعة الدفاع في الجمهورية الإسلامية الايرانية والوفد المرافق له، بحضور رئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا ومدير التدريب العسكري من الجانب العراقي".

واضاف ان" الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تبادل الخبرات وتطوير القدرات بين المؤسسات التعليمية العراقية والايرانية".

من جانبه، قدم الوفد الايراني الشكر والتقدير الى رئيس أركان الجيش على حسن الاستقبال، مثمناً جهود المؤسسة العسكرية بكافة صنوفها لما وصلت اليه من تطور كبير في جميع مفاصلها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يارالله ورئيس جامعة الدفاع الايرانية يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يارالله ورئيس جامعة الدفاع الايرانية يبحثان تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).