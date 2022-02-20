الاتصالات تزود مديرية المتفجرات بالبرامجيات الرقمية

2022/02/20 | 10:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الاتصالات، الاحد، عن تنسيقها مع وزارة الداخلية لدعم مديرية المتفجرات بالبرامجيات الرقمية اللازمة لعملها مستقبلاً.وقال مدير العلاقات والإعلام في الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية بوزارة الاتصالات ناطق أحمد إبراهيم في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة نسقت مع مديرية المتفجرات في وزارة الداخلية من أجل الاتفاق على تحديد الأولويات والاحتياجات من الخدمات […]

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