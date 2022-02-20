محمود أمين العالم… أمي خائفةٌ منك! - فاطمة ناعوت

2022/02/20 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت يوم 18 فبراير 2022، يحتفل مثقفو مصر والعالم العربي بعيد الميلاد المائة لمفكر مصري كبير ومناضل عظيم عزّ نظيره.



"محمود أمين العالم"، الفيلسوفُ الوطنيّ الذي درسَ الفلسفةَ ودرّسها، وأفنى حياتَه في الدفاع عن حق الفقراء في الحياة الكريمة والتعليم.



ولد عام 1922، ورحل عن عالمنا عام 2009، وليته اليوم يشهد معنا من فردوس الله ما تحقق من أحلامه لمصرنا العزيزة مع "الجمهورية الجديدة".



اليوم أحكي لكم طُرفة م ......





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