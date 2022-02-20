تحرر الجماهير وثورة الهامش عند هاربرت ماركوز - زهير الخويلدي

2022/02/20 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "من الأهمية بمكان أن تتجاوز بكثير الآثار المباشرة التي تربط معارضة الشباب ضد "المجتمع الثرى" بين التمرد الغريزي والتمرد السياسي"ولد هربرت ماركوز في برلين في 18 يوليو 1898 ، وهو الابن الأول لعائلة يهودية.



تم استدعاؤه عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى.



خلال هذه الحرب العالمية الأولى نفسها ، انضم إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني.



إن تواطؤ الأخير في اغتيال روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنخت يشجع ......





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