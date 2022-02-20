النزاهة تضبط تزوير واختلاس للمال العام في مطار وصحة النجف

2022/02/20 | 10:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، بتنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ في عددٍ من دوائر مُحافظة النجف، مشيرة الى ضبط حالات تزوير واختلاس للمال العام في مطار وصحة المحافظة.وذكرت الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فريقاً من مكتب تحقيق النزاهة في النجف، تمكَّن من ضبط أوليات عقودٍ قام …

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