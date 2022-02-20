الحشد يشرع بعملية تفتيش في قضاء الطارمية شمالي بغداد

2022/02/20 | 10:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن شروع اللواء 12 بعملية تفتيش واسعة في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “شرع اللواء 12 في الحشد الشعبي بعملية تفتيش في قضاء الطارمية شمالي بغداد”، مبينة ان ” العملية انطلقت استنادا لمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة لملاحقة فلول داعش […]

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