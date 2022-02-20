منشور مطار يثير تفاعلّا واسعًا على

2022/02/20 | 10:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمية دب كانت ضائعة في مطار ميلووكي ميتشيل الدولي بأمريكا تجتمع مع مالكها الطفل الذي يبلغ من العمر 5 أعوام بعد أشهر.واكتشف عمال المطار الدب في يناير وبدأوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي للعثور على مالكه.

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