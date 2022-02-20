منظمة المرأة العربية: النساء العراقيات يتمتعن بحرية واعية

2022/02/20 | 10:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية حورية الدرمال، الاحد، أن النساء العراقيات يتمتعن بحرية واعية على الرغم من الإحباط الذي يشكله واقع المرأة العربية في دول عربية أخرى.وقالت الدرمال في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنها “متفائلة بمستقبل المرأة العربية، لما رأته في العراق […]

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