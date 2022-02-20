2022/02/20 | 10:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اجرى مدير المصرف الزراعي عبدالحسن جمال عبدالله، سلسلة من التغييرات الادارية.وبحسب وثيقة حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، فإن “التغييرات شملت 6 اعفاءات لمسؤولين في المصرف وتعيين بديلاً عنهم”.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



تغيرات إدارية في المصرف الزراعي أولاً على ايرث نيوز.

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