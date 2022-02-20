الحشد الشعبي يشرع بعملية تفتيش في قضاء الطارمية شمالي بغداد

2022/02/20 | 10:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن شروع اللواء 12 بعملية تفتيش واسعة في قضاء الطارمية شمالي بغداد.وقالت الهيئة في بيان، إنه “شرع اللواء 12 في الحشد الشعبي بعملية تفتيش في قضاء الطارمية شمالي بغداد”، مبينة انه “وانطلقت العملية استنادا لمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة لملاحقة فلول داعش والتدقيق الأمني للأشخاص المشتبه بهم في […]

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