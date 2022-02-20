القبض على إمرأتين حاولتا بيع طفل حديث الولادة في كربلاء

2022/02/20 | 11:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز شرطة محافظة كربلاء، القبض على امرأتين حاولتا بيع طفل حديث الولادة.وذكرت الشرطة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه بعد ورود معلومات دقيقة من المصادر موثوقة حول وجود أمرأتين تتاجران بالاعضاء البشرية، تم تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة إجرام كربلاء وثلة من ضباط ومنتسبي شعبة الاتجار …

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