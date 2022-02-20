2022/02/20 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

التهم حريق كبير، مساء يوم أمس السبت، سوق بيع البالة غربي بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن حريقاً كبيراً التهم سوق البالة في منطقة المفرق غربي بعقوبة بمحافظة ديالى، مخلفاً خسائر مادية بملايين الدنانير.

وأضاف أن أصحاب المحال طالبوا بتعويض مادي ينقذهم من كارثة بعدما فقدوا مصادر رزقهم بالحريق في ساعات متأخرة من مساء يوم أمس.

ويعد سوق المفرق من أشهر اسواق ديالى لبيع الملابس المستعملة او ما يعرف بالبالة او اللنكة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. ما تبقى من أشهر اسواق ديالى لبيع "البالة") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. ما تبقى من أشهر اسواق ديالى لبيع "البالة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).