حقوق الإنسان اليمنية: السجون السرية ملف اسود يفضح العدو الإماراتي

2022/02/20 | 11:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..كشفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الاحد ، عن وجود العديد من السجون السرية يديرها النظام الاماراتي في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية.وقال الناطق الرسمي باسم حقوق الإنسان عارف العماري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “السجون السرية منها والعلنية انشئت لقمع الحريات العامة وحقوق الإنسان وإذلال كل من يحاول أن يكون له موقف مضاد […]

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