السعداوي : رئيس الوزراء ملزم بتطبيق قرار الاتحادية بشان نفط كردستان

2022/02/20 | 11:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..أكد عضو مجلس النواب السابق عبد الهادي السعداوي ، الاحد ، أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية النفط والغاز في إقليم كردستان بات وملزم التطبيق من قبل رئيس الوزراء الحالي والمقبل ، فيما دعا القوى السياسية إلى الابتعاد عن المجاملات مع حكومة الاقليم .وقال السعداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرارات المحكمة […]

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