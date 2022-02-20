منظمة تتهم النظام الإيراني بالاستيلاء على ممتلكات البهائيين

2022/02/20 | 11:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة "الجامعة البهائية العالمية" (BIC)، أن النظام الإيراني يسعى لزيادة ثروته من خلال مصادرة ممتلكات البهائيين.

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