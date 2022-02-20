"خطوة نادرة".. ولية العهد السويدية تعلق على "شائعات طلاقها"

2022/02/20 | 11:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة نادرة، نفت ولية العهد السويدية، الأميرة فيكتوريا، وزوجها الأمير دانيال، السبت، علنا شائعات عن اعتزامهما الطلاق.

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