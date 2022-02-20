الجريمة المنظمة في ديالى تنخفض الى ادنى مستوى لها منذ 18 عاما

2022/02/20 | 11:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن مسؤول حكومي، الاحد، عن تسجيل انحسار هو الاول من نوعه في الجريمة المنظمة بمحافظة ديالى منذ 18 عاما.وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” جهودا استثنائية للاجهزة الامنية في تعقب شبكات الجريمة المنظمة بمختلف تسمياتها اثمرت في انحسار جرائمها بنسبة 60% لاول مرة بعد 2003″.واضاف الحيالي،ان “الجريمة […]

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