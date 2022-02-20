اقتصادي: إعادة سعر الدولار ستخلق مشاكل أخرى.. هذا الحل الأنسب

2022/02/20 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني , الاحد , من اعادة سعر صرف الدولار كما كان عليه في السابق لانه سيخلق مشاكل أخرى , مطالبا بتخفيض سعر الصرف بشكل تدريجي مع إجراءات بدعم القطاعين الزراعي والصناعي.وقال المشهداني في تصريح لـ / المعلومة / , ان “اجراء الحكومة الحالية برفع سعر […]

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