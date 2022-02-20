2022/02/20 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد ..الفنان علي فرحان ينجو من الموت باعجوبة وهذا ما قاله لسكرتير الكاظمي !

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