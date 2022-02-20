نائب أوكراني يعتزم رفع دعوى ضد بايدن بسبب خطاباته المثيرة للذعر

2022/02/20 | 11:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن النائب في البرلمان الأوكراني (رادا)، إيليا كيفا، أنه يعتزم رقع دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب تصريحاته حول “الغزو” الروسي وخطاباته الاستفزازية المثيرة للذعر.وكتب النائب في البرلمان الأوكراني، على “تليغرام” أن تصرفات وخطابات بايدن “قتلت إيمانه بالديمقراطية الأمريكية واستقلال الإعلام الغربي”.وقال كيفا: “إنني أعد دعوى قضائية في المحاكم […]

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