دين الإسلام مبني على تزييف الحقائق - كامل النجار

2022/02/20 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كامل_النجار أعتقد أن الغالبية العظمى من قراء الحوار المتمدن يعلمون أن الإسلام حركة سياسية منذ نشأته، وقد صرح بذلك صاحب الدعوة عندما قال لعمه: "أتيتكم بكلمة لو اتبعتموها لدانت لكم العرب والعجم." فلم يكن المقصود إنشاء دين جديد، وإنما المقصود كان السيطرة على القبائل العربية وعلى العجم كذلك.



وقد تحقق لصاحب الدعوة ما أراد بعد أن هاجر إلى يثرب وكوّن جيشاً ومارس قطع الطريق على قوافل قريش.مات صاحب الدعوة سنة عشر ......





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