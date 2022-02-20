رئيس الحكومة الاسبانية السيد - بيدرو سانشيز - يستقبل ابراهيم غالي كرئيس للجمهورية الصحراوية - سعيد الوجاني

2022/02/20 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني Le président du gouvernement espagnole Pedro Sanchez reçoit Ibrahim Ghali étant que président de la RASD على هامش لقاء الشراكة السادس بين الاتحاد الأوربي ، والاتحاد الافريقي بعاصمة الاتحاد الأوربي Bruxelles ، استقبل رئيس الحكومة الاسبانية السيد Pedro Sanchez إبراهيم غالي ، كرئيس للجمهورية الصحراوية ، وليس كأمين عام لجبهة البوليساريو ..



وهذه الحقيقة تترجمها الصفة القانونية والدبلوماسية ، ال ......





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