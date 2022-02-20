قصف عنيف يفاجىء طاقم CNN أثناء جولة مع وزير داخلية أوكرانيا على الحدود

2022/02/20 | 11:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض فريق شبكة CNN وصحفيون آخرون كانوا يرافقون وزير الداخلية الأوكراني في جولة على الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا لقصف مفاجىء بقذائف الهاون، حيث رصدت كاميرا شبكتنا لحظات الرعب التي عاشها الصحفيون، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى جراء ذلك.

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