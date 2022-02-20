2022/02/20 | 12:00 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرد السريع ينفذ حملة أمنية في ميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/02/20 | 12:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرد السريع ينفذ حملة أمنية في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرد السريع ينفذ حملة أمنية في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).