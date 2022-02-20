2022/02/20 | 12:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي , الاحد , ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سيعقد اجتماع اليوم مع نواب الائتلاف لمناقشة عدد من القضايا المهمة وعلى راسها الوضع الحكومي ومستجدات الساحة السياسية .وقال الحمامي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” رئيس ائتلاف دولة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يدعو نواب ائتلافه الى اجتماع لبحث “المستجدات”) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يدعو نواب ائتلافه الى اجتماع لبحث “المستجدات”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).