تحذير من مصرف الرشيد لزبائنه بخصوص منح السلف والقروض

2022/02/20 | 12:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اصدر مصرف الرشيد، اليوم الاحد، تحذيرا لزبائنه من التعامل مع المكاتب الوهمية والروابط التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لغرض منح السلف والقروض.وقال المصرف في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “هناك جهات وهمية تقوم بسحب المستمسكات وبطاقة الماستر والرقم السري من الزبون بحجة التقديم على السلف حيث تقوم بسرقة بيانات صاحب […]

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