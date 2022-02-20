الزراعة تكشف عن تأثر العراق اقتصادياً بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية - عاجل

2022/02/20 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكشفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، عن وجود مخاوف من تدني مستوى انتاج الحنطة المحلية بسبب قلة الأمطار وارتفاعها عالمياً بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية.وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "ازمة اوكرانيا ساهمت بارتفاع اسعار الحنطة كونها من الدول المتصدرة بانتاج هذا المحصول لذلك توجد مخاوف من حصول أزمة عالمية، "مشيراً إلى أنه "كان الأولى بوزارة الموارد المائية زيادة المساحات المزروعة ضمن الخطة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال هذا العام على الأقل".

وأضاف ان "الخطة الزراعية لهذا العام تعتبر خطة فقيرة جداً وتقلصت بنسبة 50% عن خطة العام الماضي لعدم وجود امطار وقلة الإيرادات المائية حيث تم استبعاد محافظة ديالى من الخطة الزراعية".وتابع، أن "المساحة المزروعة من الحنطة تقدر بمليونين دونم فقط لذلك توجد مخاوف من تدني مستوى انتاج الحنطة لهذا العام".

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