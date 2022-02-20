2022/02/20 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكد الخبير القانوني المستشار سالم حواس الساعدي، اليوم الأحد، ان مجلس النواب لا يملك الحق في منع سفر وزير المالية او غيره من المواطنين الا بناءً على قرار صادر من القضاء.

وقال الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان " كتاب النائب الاول لرئيس مجلس النواب المؤرخ في 2022/2/19 الموجه للادعاء العام بمنع سفر وزير المالية هو مخالف للقانون واصول المحاكمات الجزائية والمرافعات المدنية وقانون الكمارك والقوانين المختصة".

وأضاف، ان "مجلس القضاء الاعلى هو الجهة الوحيدة التي تملك الحق في منع سفر وزير المالية او غيره، مبيناً، ان "الاختصاص القانوني بكل اشكاله قد حدد ذلك على وفق قوانين المرافعات المدنية وقانون الجوازات وقانون الكمارك".

وأشار الى "امر الدفاع عن السلامة الوطنية لسنة 2004 يبيح لرئيس مجلس الوزراء منع السفر بشرط حالات الطوارئ وايضاً بشرط عرض الامر على القضاء بكل الأحوال".

وأوضح، ان "مبررات منع السفر هي لضمان عدم هروب المتهم خارج البلاد كاجراء وقائي صادر عن السلطة القضائية المختصة وضمن اجراءات القضاء المستعجل، مبينا، ان ذلك يستلزم شرط وجود دعوى جزائية او مدنية وقرار بمنع السفر حسب قناعة السلطة القضائية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني: البرلمان لا يملك الحق لمنع وزير المالية من السفر) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني: البرلمان لا يملك الحق لمنع وزير المالية من السفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).