مدرب الكرخ المستقيل يعلق عن إمكانية تدريب نادي الديوانية

2022/02/20 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مدرب نادي الكرخ المستقيل حسن أحمد، اليوم السبت، عن إمكانية تدريب نادي الديوانية.

وقال أحمد بحديث لـ(بغداد اليوم) انه "لن يدرب نادي الديوانية بعد الاخبار التي تواردت عن قربه استلام مهمة تدريب الديوانية خلفا للمستقيل حمزة هادي لاسباب خاصة".و بين ان "استقالتي من تدريب الكرخ نهائية و انا قدمت استقالتي منذ الجولة السابقة الا ان إدارة الكرخ رفضت.لافتا إلى أن اهم الاسباب التي أدت إلى بعض النتائج السلبية التي تحققت مع الكناري كانت بسبب أخطاء تحكيميةً و التي بدورها انعكست على ترتيب الفريق بجدول الدوري العراقي الممتاز".

هذا و قدم المدرب حسن أحمد استقالته اليوم بعد نهاية الجولة الثانية و العشرين من دوري الممتاز و خسارته امام النفط بهدفين لواحد.

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