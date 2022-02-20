مقتل صحافي تركي شمال غرب البلاد

2022/02/20 | 12:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… قتل صحافي تركي بالرصاص، في مقر صحيفته في كوجالي شمال غرب البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.وهاجم مسلح مدير ومحرر الصحيفة اليومية المحلية “سيس كوجالي” (صوت كوجالي) غونغور أرسلان في مكتبه.ونقل الصحافي إلى مستشفى المدينة حيث توفي متأثرا بجروحه الخطرة.من جهتها، أعلنت محافظة كوجالي أن الشرطة ألقت القبض على المعتدي، […]

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