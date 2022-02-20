دراسة صينية تظهر دليلا جديدا لتأثير تلوث الهواء على جودة الحيوانات المنوية

2022/02/20 | 12:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أظهرت دراسة صينية أن تلوث الهواء يؤثر على جودة السائل المنوي، وتحديدا على حركة الحيوانات المنوية – قدرة الحيوانات المنوية على السباحة في الاتجاه الصحيح.ووفقا للدراسة الجديدة، التي حللت بيانات أكثر من 30 ألف رجل في الصين، فإن الرجال الذين يعيشون في المدن شديدة التلوث لديهم نطاف أضعف.ويعتقد الباحثون […]

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