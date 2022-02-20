2022/02/20 | 12:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصل وفد المنتخب الوطني العراقي لذوي العزيمة للمشاركة في دورة العاب غرب آسيا البارالمبية.وقال لاعب المنتخب جراح نصار لـ”ايرث نيوز” إن “وفد المنتخب الوطني وصل إلى البحرين، بعدما أكملنا جميع الاستعداد للمشاركة في دورة العاب غرب آسيا البارالمبية”.وأضاف “نسعى إلى تحقيق نتائج إيجابية وحصد الميداليات في الدوري التي ستشهد مشاركة 11 […]

ظهرت المقالة وفد العراق يصل إلى البحرين للمشاركة في دورة العاب غرب آسيا البارالمبية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد العراق يصل إلى البحرين للمشاركة في دورة العاب غرب آسيا البارالمبية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد العراق يصل إلى البحرين للمشاركة في دورة العاب غرب آسيا البارالمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).