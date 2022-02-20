الكشف عن طبيعة إنفجار في الموصل - عاجل

2022/02/20 | 12:12 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإنفجار مخلفات حربية لداعش في مدينة الموصل.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "الانفجار الحاصل هو نتيجة تفجير مخلفات حربية لعصابات داعش".وأضاف أن "التفجير تحت السيطرة ضمن قاطع مسؤولية الفرقة السادسة عشر في منطقة باطنايا شرقي الموصل في محافظة نينوى".

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