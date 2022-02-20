مصرف الرشيد يحذر زبائنه من المكاتب الوهمية

2022/02/20 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

حذر مصرف الرشيد، اليوم الاحد، زبائنه كافة من التعامل مع المكاتب الوهمية والروابط التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لغرض منح السلف والقروض.

وذكر بيان، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "هناك جهات وهمية تقوم بسحب المستمسكات وبطاقة الماستر والرقم السري من الزبون بحجة التقديم على السلف حيث تقوم بسرقة بيانات صاحب البطاقة وبالتالي سرقة مستحقاته"، مبينا ان "المصرف غير مسؤول عن اي سرقة للبيانات تحصل جراء هذا التعامل".

وأكد أن "التقديم على السلف والقروض من خلال فروع المصرف فقط والرابط الموجود على الصفحة الرسمية والفيس بوك الخاص بالمصرف".

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