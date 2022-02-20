الإقليم والأزمة الأوكرانية: حين يلتزم حلفاء واشنطن

2022/02/20 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يكن بوسع عواصم الشرق الأوسط تجاهل الأزمة الأوكرانية، وما انفتحت عليه من احتمالات وسيناريوهات، بعد أن بلغت الأطراف "حافة الهاوية"، وكادت أوروبا أن تتحول إلى مسرح لحرب عالمية ثالثة...لكن هذه العواصم، معظمها على الأقل، آثرت الإبقاء على "مسافة أمان" تفصلها عن الأفرقاء المتورطين في لعبة "المكاسرة" وعرض العضلات، وحرصت أشد الحرص على إبقاء أوراقها قريبة من صدور قادتها، ولاذت بالصمت – رسمياً – تاركةً للإعلام وحده، مهمة الذهاب في كل الاتجاهات، بالمواقف والتحليلات.

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