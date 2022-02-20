2022/02/20 | 12:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: eB8G9luX11k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايمان عدنان: العدالة الاجتماعية تبدا من البيت والاسرة لتعم على المجتمع) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايمان عدنان: العدالة الاجتماعية تبدا من البيت والاسرة لتعم على المجتمع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).