2022/02/20 | 12:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5y49UHbQ-nY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دورية شــرطة تعطل عمل برنامج صباح أهلنا وسط شكوى الأهالي من وجودها في السوق) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. دورية شــرطة تعطل عمل برنامج صباح أهلنا وسط شكوى الأهالي من وجودها في السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).