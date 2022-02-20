القبض على 22 سوريا تسللوا عبر الحدود باتجاه الموصل

2022/02/20 | 12:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على 22 سوريا تسللو عبر الحدود باتجاه مدينة الموصل.وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت قوة من اللواء 53 في الحشد الشعبي من إلقاء القبض على 22 سوريا تسللوا عبر الحدود باتجاه مدينة الموصل”.وأضافت انه “وجاء ذلك بعد ورود […]

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