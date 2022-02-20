الحشد الشعبي يقبض على 22 سورياً تسللوا عبر الحدود باتجاه الموصل

2022/02/20 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تمكنت قوة من اللواء 53 في الحشد الشعبي، الاحد، من إلقاء القبض على 22 سوريا تسللوا عبر الحدود باتجاه مدينة الموصل.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ذلك جاء بعد ورود معلومات استخباراتية دقيقة بوجود مجموعة من الأشخاص تسللوا من الأراضي السورية باتجاه مدينة الموصل، اذ تم نصب كمين محكم من […]

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