آخر إحصائية لأعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2022/02/20 | 12:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشفت آخر إحصائية رسمية عن أعداد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

وقال مركز الإعلام الرقمي (DMC) في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنّ "هنالك زيادة واضحة في عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي النشطين (Active) في أحدث إحصائية لهذا العام وذلك مقارنة بالعام الماضي".

وعدد مستخدمي مواقع التواصل خلال هذا العام بلغ 28.35 مليون مستخدم نشط بزيادة 3 مليون و350 ألف مستخدم عن العام الماضي طبقًا لآخر إحصائية لمؤسستي "وي آر سوشيال" We are social و"كيبيوس" Kepios المتخصصتين في هذا المجال.

واشار المركز إلى وجود 18.85 مليون مستخدم على منصة فيسبوك، و15.45 مليون مستخدم نشط على أنستجرام، و13.8 مليون مستخدم على سناب شات، و1.9 مليون مستخدم لتويتر، و1.4 مليون مستخدم لشبكة لينكدان، بالإضافة إلى 16.15 مليون مستخدم على تطبيق "فيسبوك ماسنجر" .

وهنالك زيادة حاصلة في أعداد مستخدمي كل المنصات، خصوصًا سناب شات وأنستجرام، باستثناء منصتي "فيسبوك" و"فيسبوك ماسنجر"، حيث فقدت المنصتان مليوني مستخدم مقارنة بإحصائية العام الماضي، وفقًا للإعلام الرقمي.

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