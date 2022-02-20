الرشيد يحذّر من مكاتب ’وهمية’: يسرقون مستحقات زبائننا عبر التواصل الاجتماعي

2022/02/20 | 12:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذر مصرف الرشيد، الأحد، زبائنه من التعامل مع المكاتب "الوهمية" والروابط التي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي لغرض منح السلف والقروض.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 شباط 2022): إن "هناك جهات وهمية تقوم بسحب المستمسكات وبطاقة الماستر والرقم السري من الزبون بحجة التقديم على السلف حيث تقوم بسرقة بيانات صاحب البطاقة وبالتالي سرقة مستحقاته، ويعلن المصرف عن عدم مسؤوليته عن اي سرقة للبيانات تحصل جراء هذا التعامل".

وأضاف، "ويؤكد المصرف أن التقديم على السلف والقروض من خلال فروع المصرف فقط والرابط الموجود على الصفحة الرسمية والفيس بوك الخاص بالمصرف".

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