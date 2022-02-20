ملعب عراقي يتواجد ضمن قائمة “الأجمل” في العالم

2022/02/20 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد … اختير ملعب المدينة سعة 32 الف متفرج في العاصمة بغداد ضمن قائمة افضل ملاعب العالم واجملها للعام 2021.وجاء ذلك بحسب التصويت الخاص بموقع ستاديوم دي بي العالمي المعني بتصنيف الملاعب الكروية.وضمت القائمة ايضاً 23 ملعبا منها 5 فقط آسيوية وفي نفس الوقت 6 ملاعب من الولايات المتحدة الأمريكية و 5 […]

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