علماء : تغير المناخ زاد من حرائق الغابات ليلا

2022/02/20 | 12:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء جامعة كولورادو الأمريكية، أن زيادة حرائق الغابات ناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة ليلا.وتشير مجلة EurekAlert، إلى أنه اتضح لعلماء جامعة كولورادو، أن تكرر الليالي الحارة والجافة بسبب التغيرات المناخية، أدى إلى ازداد عدد حرائق الغابات في الليل.وتضيف، حلل الباحثون البيانات التي حصلوا عليها من الأقمار الصناعية عن […]

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